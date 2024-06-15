المجازر تتواصل لليوم الـ253.. شهداء وجرحى في قصف جديد للاحتلال على غزة

استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، فجر وصباح اليوم السبت، جراء قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة، مع دخول العدوان يومه الـ253.
ووفق وكالة وفا للأنباء: انتشلت طواقم الإسعاف 5 شهداء وعددًا من الجرحى بعد استهداف طائرات الاحتلال منزلَيْن لعائلتَي الجماصي والرملاوي في منطقة الشعف بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، وجرى نقلهم إلى مستشفى المعمداني في المدينة.
وأضافت: أن الطواقم انتشلت 5 شهداء وعددًا من الجرحى جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة حتحت بحي التفاح شرق مدينة غزة.
واستهدفت مدفعية الاحتلال وسط وشرق وغرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، خاصة مناطق مخيم الشابورة، والحي السعودي، ولفة بدر، وأبو السعيد.
وقصفت دبابات الاحتلال شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ونسفت مبانيَ سكنية في منطقة المغراقة شمال مخيم النصيرات.
فيما أطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيران أسلحتها الرشاشة صوب مراكب الصيادين قبالة ساحل بحر مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
وتواصل قواتُ الاحتلال الإسرائيلي عدوانَها على قطاع غزة، برًّا وبحرًا وجوًّا، منذ السابع من أكتوبر 2023؛ ما أسفر عن استشهاد أكثر من "37,266" مواطنًا، وإصابة "85,102" آخرين، في حصيلة غير نهائية؛ إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.