المجازر تتواصل لليوم الـ253.. شهداء وجرحى في قصف جديد للاحتلال على غزة

وتواصل قواتُ الاحتلال الإسرائيلي عدوانَها على قطاع غزة، برًّا وبحرًا وجوًّا، منذ السابع من أكتوبر 2023؛ ما أسفر عن استشهاد أكثر من "37,266" مواطنًا، وإصابة "85,102" آخرين، في حصيلة غير نهائية؛ إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.