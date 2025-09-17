1957 Ventures تستعرض ابتكارات الذكاء الاصطناعي في مؤتمر Money20/20 Middle East وتعلن عن شراكة استراتيجية مع Lean Node

وفي سياق متصل، أعلنت الشركة عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة Lean Node السعودية لبناء المشاريع، لإطلاق منصة مشتركة تحت اسم Fintech & AI Foundry، تهدف إلى تمكين رواد الأعمال في مجالي التقنية المالية والذكاء الاصطناعي من تطوير أفكارهم وتحويلها إلى شركات ناشئة قابلة للنمو، من خلال برامج عملية تشمل الهاكاثون، ودورات تطوير المشاريع، إضافة إلى توفير تمويل ودعم مباشر للمشاريع الناجحة.