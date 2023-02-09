وصول الطائرة الثانية ضمن الجسر السعودي لمساعدة متضرري زلزال سوريا وتركيا

وصلت، اليوم, الطائرة الإغاثية السعودية الثانية إلى مطار أضنة بالجمهورية التركية، وعلى متنها 98 طنًا من المواد الإغاثية، تشتمل سلالًا غذائية وخيامًا وحقائب إيوائية وبطانيات وبسطًا، بالإضافة إلى المواد الطبية.