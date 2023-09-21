مبادرة وطنية مجتمعية لإجراء 93 عملية تغيير مفصل ركبة بالشراكة بين البنك العربي الوطني anb ومستشفى الملك سلمان وجمعية "روماتيزم"

بدوره أعرب المدير العام التنفيذي للجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم الأستاذ محمد الطفيلي الزهراني، عن شكره وتقديره للبنك العربي الوطني anb لتبنيه وللعام الثاني على التوالي مبادرة تغيير مفاصل الركب لمرضى الروماتيزم وخشونة المفاصل والمدرجين على قوائم الانتظار لدى الجمعية، وكذلك لمستشفى الملك سلمان لتكفله بإجراء العمليات، موضحاً أن المحطة الأولى للمبادرة والتي تم إطلاقها العام الماضي حققت نتائج ممتازة انعكست على الواقع الحياتي لعشرات المرضى المستفيدين ممن أجريت لهم العمليات تحت مظلة المبادرة، الأمر الذي يؤكد أهميتها ودورها الفاعل في إنهاء معاناة المرضى وتمكينهم من تجاوز صعوبات الحركة والعودة لممارسة حياتهم ومهامهم على النحو المعتاد.