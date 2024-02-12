6 خطوات لتحديث بيانات المحامي عبر "ناجز" توضحها "العدل"

وأوضحت الوزارة، أن خطوات تحديث بيانات المحامي عبر منصة ناجز، تقتضي تسجيل الدخول على بوابة "ناجز محامين"، ثم اختيار التراخيص العدلية من القائمة الرئيسة، والانتقال إلى التراخيص، والضغط على شريط التنقل الموجود بجانب الترخيص.