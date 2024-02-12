6 خطوات لتحديث بيانات المحامي عبر "ناجز" توضحها "العدل"

كشفت وزارة العدل، 6 خطوات لتحديث بيانات المحامي عبر منصة ناجز، من بداية التسجيل إلى الحفظ.
وأوضحت الوزارة، أن خطوات تحديث بيانات المحامي عبر منصة ناجز، تقتضي تسجيل الدخول على بوابة "ناجز محامين"، ثم اختيار التراخيص العدلية من القائمة الرئيسة، والانتقال إلى التراخيص، والضغط على شريط التنقل الموجود بجانب الترخيص.
وأضافت، عبر إنفوجراف معلوماتي، تقول: اختر خدمة "تحديث بيانات محامي"، ثم املأ وأكمل البيانات المطلوبة والحفظ والاستمرار".
وأشارت إلى أنه يمكن للتواصل بشأن الخدمة زيارة صفحة خدمات المحامين عبر بوابة "ناجز محامين".