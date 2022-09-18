"الفيصل" يطلق الدورة السابعة لملتقى مكة الثقافي.. بشعار "كيف نكون قدوة في تطوير العشوائيات؟"

ومن المبادرات النوعية: الصالون الثقافي؛ ويعقد بشكل دوري شهري بمشاركة عدد من الوزراء الذين يتطرّقون إلى المشاريع التطويرية التي تجري حاليًّا في المنطقة، ويُدعى له عدد من الرواد والمهتمين بالثقافة، والتنمية، ووسائل الإعلام، ويناقشون جملة من الأفكار والمقترحات التطويرية لمنطقة مكة. فيما تتولى أمانة الملتقى جمع الأفكار التطويرية وتنقيحها وإرسالها للجهات ذات العلاقة؛ للاستفادة منها. ومن المبادرات: واحة التنمية والابتكار بالشراكة مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، والتي تحتضنها مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وهي عبارة عن حاضنة ومسرّعة أعمال تقدم مجموعة من البرامج والنماذج التطويرية، ويُدعى لها خبراء ومبتكرون ومهتمون بالشأن التنموي، بالإضافة لطلبة الجامعات الموهوبين الذين سيعملون على الخروج بنماذج أولية وحلول تطويرية ونماذج خلّاقة وإبداعية، تساهم في إظهار الوجه الحضاري لمنطقة مكة المكرمة ومحافظاتها وتحسين المشهد البصري لها.