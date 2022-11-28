رياضة المحركات السعودية تُجري تعديلات إضافية بحلبة كورنيش جدة

وجاء إجراء التعديلات على الحلبة بالتعاون مع مصممي حلبات السباق شركة "تيلكه"، بعد التشاور مع الاتحاد الدولي للسيارات والفورمولا 1 والسائقين، بهدف زيادة تحسين خطوط رؤية السائقين في أقسام محددة من الحلبة وإعادة تشكيل الحواجز المختلفة، وبما يتماشى مع التوصيات الجديدة التي جرى تقديمها بعد طرح سيارات الفورمولا 1 الجديدة في بداية هذا العام لجعل السباقات أكثر سلاسة وأمانًا وإثارة.