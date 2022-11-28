رياضة المحركات السعودية تُجري تعديلات إضافية بحلبة كورنيش جدة

أعلنت شركة رياضة المحركات السعودية، الجهة المروجة لسباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1، لعام 2023، اليوم الاثنين، إجراء المزيد من التغييرات على حلبة كورنيش جدة، أسرع حلبة شوارع في العالم.
يأتي ذلك قبل عودة قمة رياضة السيارات إلى سواحل البحر الأحمر، خلال الفترة من 17-19 مارس المقبل.
وجاء إجراء التعديلات على الحلبة بالتعاون مع مصممي حلبات السباق شركة "تيلكه"، بعد التشاور مع الاتحاد الدولي للسيارات والفورمولا 1 والسائقين، بهدف زيادة تحسين خطوط رؤية السائقين في أقسام محددة من الحلبة وإعادة تشكيل الحواجز المختلفة، وبما يتماشى مع التوصيات الجديدة التي جرى تقديمها بعد طرح سيارات الفورمولا 1 الجديدة في بداية هذا العام لجعل السباقات أكثر سلاسة وأمانًا وإثارة.
ومن أبرز التغييرات، إضافة مطبات تخفيف السرعة في المنعطفات 3 و14 و19 و20 و21، والذي يمكن تعريفه على أنها لاصقة على الأرض مماثلة لتلك المستخدمة على الطرق السريعة، والتي تنبه السائق بالخروج من مسار الحلبة.
ووفقًا لمصطلحات الفورمولا 1، فإنها تسهم في جعل السيارة تهتز بشكل فعال مما يؤدي إلى فقدان قوة الجر، وبالتالي إبطائها.
وعلاوة على ذلك، تمت إضافة حفف جانبية بدلاً من المطبات الفولاذية في المنعطفات 4 و8 و10 و11 و17 و23.
ولزيادة تحسين خطوط رؤية السائق ووضوح الرؤية، شهد المنعطفان 14 و20 تحولاً في جدار السياج على الجانبين الأيمن والأيسر على التوالي بمقدار 7.5 متر (للمنعطف 14) و5 أمتار (للمنعطف 20)، مع إضافة مطبات تخفيف السرعة. وتمت إضافته بين الخط الأبيض وجدار الأمان من هذه التوسعات.
وبالإضافة إلى ذلك، تم تعديل جدار الأمان في المنعطفين 8 و10 لمنح السائقين مجالاً أوضح من الرؤية للمنعطف في الأمام.
وأخيرًا، شهد المنعطفان 22 و23، تغييرًا على شكلها الذي يتخذ شكل "S" بضغطها قليلاً عبر تعديل السياج في المنعطف 23 وإضافة حافة جانبية بهدف إبطاء السائقين بنحو 50 كم/ ساعة.
وإلى جانب التغييرات على مسار السباق، تواصل حلبة كورنيش جدة، نموها لتصبح موطنًا جديدًا للفعاليات الرياضية والترفيهية.
ومع اقترابها من الاحتفال بمرور عام على إنشائها، اقتربت الأعمال الإنشائية من الانتهاء في مارينا ونادي اليخوت، على المنعطف 13 في الحلبة والمطاعم؛ حيث سيمكن للجمهور الاستمتاع بأرقى وأشهى المأكولات أثناء مشاهدة إثارة السباق في شهر مارس المقبل.
ومن المتوقع أن يكون كلاهما جاهزين في قبيل انطلاق النسخة الثالثة لسباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة رياضة المحركات السعودية مارتن ويتيكر: "تجري أعمال تطوير حلبة كورنيش جدة على قدم وساق ونحن متحمسون لإضافة المزيد من التعديلات إلى هذا المسار المذهل بعد المشاورات الإيجابية مع الاتحاد الدولي للسيارات، والفورمولا 1 والسائقين".
وأكد أن حلبة كورنيش جدة هي الحلبة الأسرع والأكثر إثارة في العالم، وستضفي التغييرات الجديدة إلى المشهد الذي يمكن أن يتوقعه المشجعون في مارس المقبل عندما تعود الفورمولا 1 إلى مدينتنا.
وقال: من الأهمية بمكان لأي حلبة أن تستمع وتتعلم من أولئك الذين يتسابقون عليها وأن تستخدم ملاحظاتهم لتعزيز نموها ومواصلة عملية التحسين في جميع الأوقات.
وأضاف "مارتن": "نحن على ثقة من أن هذه التغييرات ستسهم في خلق سباقات أسرع وأكثر إثارة، والأهم من ذلك آمنة، ونتطلع إلى رؤية أعظم السائقين في العالم هنا مجدداً في العام 2023".
ويعود سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 إلى جدة، موطن أسرع حلبة شوارع في العالم، خلال الفترة من 17 إلى 19 مارس 2023.
وستشكل الزيارة الثالثة لقمة رياضة السيارات في العالم إلى المملكة العربية السعودية، السباق الثاني على روزنامة بطولة العالم للفورمولا 1 لعام 2023، والذي تم الكشف عنه في وقت سابق اليوم، لتعود البطولة إلى المملكة في وقت مبكر من الموسم الجديد.
وسيحظى الجمهور مجددًا بفرصة متابعة أقوى سباقات العالم من مدرجات حلبة كورنيش جدة على ساحل البحر الأحمر، ومشاهدة سائقيهم المفضلين عن قرب وهم يتسابقون بسرعات تتخطى معدلاتها 252 كم/ ساعة.
وتعد المملكة العربية السعودية واحدة من أحدث الأماكن على روزنامة الفورمولا 1؛ حيث استضافت أول سباق لها في شهر ديسمبر 2021، وسباقها الثاني بعد 4 أشهر فقط في مارس 2022.
وكان السباقان من أكثر السباقات إثارة في الذاكرة الحديثة، وقدما بعض أكثر اللحظات شهرة وإثارة على المسار في كلا الموسمين، ما يجعل عودة الفورمولا 1 في عطلة نهاية الأسبوع من 17 إلى 29 مارس 2023 حدثًا لا يفوّت.