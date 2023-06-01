"قرباتلي": قيادة المملكة تبذل جهودًا كبيرة لبناء البلاد بأحدث ما توصّلت إليه التكنولوجيا

وأكّد الدكتور مبارز على التطور الكبير الذي شاهده خلال زيارته الحالية للمملكة، بالمقارنة مع زيارة قام بها قبل خمس سنوات، شاكرًا للوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز، دعوته الكريمة وحسن الضيافة، وإتاحته الفرصة للسفر من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، على متن أحدث قطار سريع يصل بين المدينتين، مشيرًا إلى أنه يتفوّق تقنيًّا على الكثير من القطارات العاملة في كبريات الدول الأوروبية.