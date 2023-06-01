"قرباتلي": قيادة المملكة تبذل جهودًا كبيرة لبناء البلاد بأحدث ما توصّلت إليه التكنولوجيا
أعرب رئيس اللجنة الحكومية للمؤسّسات الدينية بجمهورية أذربيجان الدكتور مبارز قربانلي، عن إعجابه الشديد بالقفزة الحضارية النوعية التي تمرّ بها المملكة، وذلك بفضل المجهودات الكبيرة التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، لبناء المملكة بناء على أحدث ما توصّلت إليه التكنولوجيا العالمية.
وتفصيلًا: نوّه الدكتور مبارز خلال ارتياده لقطار الحرمين الشريفين متوجهًا إلى المدينة المنورة، إلى الجهود التي تبذلها المملكة في اجتذاب التكنولوجيا الحديثة، وتوظيفها بالشكل الأمثل في خدمة البلاد وزوارها من حجاج ومعتمرين، مشدّدًا على أن هذا القطار يعتبر هدية لا تقدّر بثمن للحجاج وزوار بيت الله الحرام، ومؤشرًا على سخاء المملكة وقيادتها الرشيدة في خدمة الإسلام والمسلمين.
وأكّد الدكتور مبارز على التطور الكبير الذي شاهده خلال زيارته الحالية للمملكة، بالمقارنة مع زيارة قام بها قبل خمس سنوات، شاكرًا للوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز، دعوته الكريمة وحسن الضيافة، وإتاحته الفرصة للسفر من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، على متن أحدث قطار سريع يصل بين المدينتين، مشيرًا إلى أنه يتفوّق تقنيًّا على الكثير من القطارات العاملة في كبريات الدول الأوروبية.
ويقوم الدكتور مبارز بزيارة رسمية إلى المملكة بدعوة من وزير الشؤون الإسلامية، قام خلالها الجانبان بتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي في مجال العمل الإسلامي.