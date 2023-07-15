"تقني تبوك" يعلنُ بدءَ القبول والتسجيل لبرامج الدبلوم للفصل التدريبي الأول 1445هـ‎

وأوضح المدير العام للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك، المهندس علي البلوي، أن مواعيد التسجيل ستكون بدءًا من يوم الأحد 28/ 12/ 1444هـ حتى الأربعاء 01/ 01/ 1445هـ، لبرامج الدبلوم للفترتين الصباحية والمسائية بالكليات التقنية وفروعها للبنين والبنات بالمنطقة، داعيًا الراغبين في التقدم إلى ضرورة الاطلاع على شروط القبول والتسجيل على البوابة الإلكترونية للتسجيل، وكذلك المزايا التي يحصل عليها المتدرب، مبيّنًا أن التسجيل سيكون عبر البوابة الإلكترونية للقبول "قبولي" بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من خلال الرابط .