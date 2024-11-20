انطلاق فعالية "الجمعة البيضاء" على أمازون السعودية مع عروض وخصومات تصل إلى 70% ومزايا حصرية لأعضاء "برايم"

· تخفيضات تصل إلى 43% على الأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة من علامة "أبل"، و"إتش بي".

· تخفيضات تصل إلى 39% على ساعات وحلقات تتبع اللياقة البدنية من علامة "فيتبيت"، و"أورا".

· تخفيضات تصل إلى 35% على الهواتف المحمولة والملحقات من علامة "أبل"، و"أونور"، وسامسونج، و"شاومي"، و"جوجل بيكسل".

· تخفيضات تصل إلى 22% على الكاميرات وأجهزة العرض والملحقات من علامة "جوبرو"، و"دي جي آي"، و"فوجي فيلم".