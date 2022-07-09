"العبدالعالي": أكثر من 78 ألفًا استفادوا من الخدمات الصحية

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد عبدالعالي إن الصحة العامة للحجاج مطمئنة -بفضل الله-، ولم تسجل ولله الحمد أي أمراض مهددة للصحة العامة أو أمراض وبائية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الثالث لحج هذا العام، والذي قال فيه: "الخطة الصحية تواصل نجاحاتها -بفضل الله- بعد إتمامهم الوقوف بعرفة، ومنها بمزدلفة، ورمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة".
وأضاف أن "وزارة الصحة ستستمر في نجاح خطتها كما استمرت في الفترة السابقة -بإذن الله-، والجاهزية على أعلى درجاتها، والزملاء في الصحة مهيأة لهم كل الإمكانات والتقنيات والتجهيزات الميدانية من مستشفيات ميدانية وطوارئ ومراكز صحية لتقديم الخدمة لكل من يحتاج إليها في هذه المناسك، ومستمرون في تنفيذها".
وأكد ضرورة التقيد والالتزام بلبس الكمامة والحذر من الخروج في الأجواء الحارة، وعند الخروج استخدام المظلات وشرب السوائل والراحة المتكررة والعناية والنظافة الشخصية والتغذية الجيدة لضمان سلامة الحاج.
وحول الخدمات الصحية استفاد 78444 ألف حاج، وتم عمل 155 قسطرة قلبية و315 غسيل كلوي وإجراء 230 عملية جراحية في عدة تخصصات و10 عمليات مناظير كما استفاد 2000 شخص من الرعاية الافتراضية من خلال المستشفيات الافتراضية.