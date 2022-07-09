"العبدالعالي": أكثر من 78 ألفًا استفادوا من الخدمات الصحية

وأضاف أن "وزارة الصحة ستستمر في نجاح خطتها كما استمرت في الفترة‏ السابقة -بإذن الله-، والجاهزية على أعلى درجاتها، والزملاء في الصحة مهيأة لهم كل الإمكانات والتقنيات والتجهيزات الميدانية من مستشفيات ميدانية وطوارئ ‏ومراكز صحية لتقديم الخدمة لكل من يحتاج إليها في هذه المناسك، ومستمرون في تنفيذها".