أمانة جدة ترفع أعلام الدول المشاركة في قمة مجلس التعاون لدول الخليج وآسيا الوسطى

وأضاف: رُفع العلَم الوطني وأعلام الدول المشاركة على امتداد عدد من الطرق الرئيسية والميادين العامة، إضافة إلى مباني مقارّ الضيوف، كما تم نشر الرسائل الترحيبية على شاشات الطرق الرقمية.