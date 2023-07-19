أمانة جدة ترفع أعلام الدول المشاركة في قمة مجلس التعاون لدول الخليج وآسيا الوسطى

أنهت أمانة محافظة جدة استعداداتها لانطلاق أعمال قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى في جدة التي تنطلق اليوم الأربعاء، من خلال تنفيذها أعمال رفع أعلام الدول المشاركة في القمة.
وقال مدير عام الاتصال المؤسسي في أمانة محافظة جدة محمد بن عبيد البقمي: الأمانة أنهت استعداداتها لاستضافة مدينة جدة أعمال القمة من خلال رفع أعلام الدول المشاركة، وفق بروتوكول العلَم السعودي الذي ينص عليه نظام العلَم.
وأضاف: رُفع العلَم الوطني وأعلام الدول المشاركة على امتداد عدد من الطرق الرئيسية والميادين العامة، إضافة إلى مباني مقارّ الضيوف، كما تم نشر الرسائل الترحيبية على شاشات الطرق الرقمية.