معرض الرياض الدولي للكتاب 2025 يشرع أبوابه لعشاق الثقافة في حرم جامعة الأميرة نورة

وأشار إلى أن المعرض يُعد أكبر تظاهرة ثقافية وفكرية في المنطقة، يجسد منذ عقود الإرث الثقافي للمملكة، ويعزز ريادتها في صناعة الثقافة وتصدير المعرفة، مبينًا أن نسخة هذا العام تشهد تطورات متعددة تأتي في إطار جهود الهيئة المستمرة لتطوير هذا الحدث وفتح آفاق جديدة تعزز شمولية ما يقدمه لقطاعات الأدب والنشر والترجمة محليًا وعربيًا.