طقس بداية الأسبوع.. الأرصاد: أمطار غزيرة تطال غالبية مناطق المملكة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15- 35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 60 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج، مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25- 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الأوسط.