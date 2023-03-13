لدعم المواهب المحلية.. "مرواس" تعلن عن شراكة مع "مدل بيست" و"وال ريكوردينغز"

أعلنت شركة "مرواس" للإنتاج المرئي والمسموع شراكتها مع شركة الترفيه السعودية "مدل بيست ريكوردز" و"وال ريكوردينغز"؛ لإقامة أول نسخة من مخيّم "Wall" الموسيقي في المملكة العربية السعودية، وتحديدًا في مدينة الرياض، الذي سيستمر لمدة خمسة أيام، ما بين 14 و18 مارس 2023، في استديوهات شركة "مرواس" ليدعم المواهب المحلية، ويلهم جيلًا جديدًا من الفنانين المحليين.
ومن المقرر دعوة 12 من منتجي الموسيقى الذين اشتهروا محليًا وعالميًا للمشاركة بالمخيّم الذي سيقع في أكبر استديوهات العالم للإنتاج الموسيقي، استديوهات مرواس، التي تتضمن 22 استديو تم تجهيزها بأعلى المعايير، يشغلها مهندسو صوت وتقنيون رائدون في مجالهم.
وستتضمن هذه الفرصة للتعليم والتطوير حصص ماستركلاس وجلسات تدريبية وتسجيلات في استديوهات "مرواس".
وتم انتقاء قائمة معلمي الخطة التعليمية بعناية، يترأسها آفروجاك، وتشيكو روز، ورانسيدو، وتشاسنر، وينضم لهم الموزع الشهير زيد نديم، الذي لحّن عددًا كبيرًا من الأغاني لفنانين مخضرمين في منطقة الخليج، وبتوجيههم، سيخوض مشاركو المخيّم تجربة فريدة من نوعها تعينهم في صنع صوتًا محلّيًا جديدًا يستمتع به العالم.
وعلقت الشريك المؤسّس والرئيس التنفيذي لشركة "مرواس" ندى التويجري بقولها: "نحن فخورون بشراكتنا مع "مدل بيست" و"وال ريكوردينغز"، ونتطلّع للعمل معهم في هذه المبادرة المهمة".
وتابعت: "تسعدنا استضافة المخيّم الموسيقي في منشآتنا، ونهنئ المشاركين بحصولهم على هذه الفرصة المثيرة، ونسعى لاكتشاف أشهر الفنّانين وصنّاع المحتوى مستقبلًا في مرواس".
وأردفت "التويجري": أودّ أن أشكر منتجي الموسيقى العالميين والإقليميين القائمين بالمخيّم على المساهمة والاستثمار في تطوير الجيل القادم من الفنانين وأصواتهم الفريدة، وباستضافة هذا المعسكر الموسيقي، يحقق "مرواس" جزءًا من رسالته في اكتشاف الموهوبين وتطويرهم ومساندتهم؛ ليكونوا فنانين شاملين، وبمرور الوقت، نخطط على تعميق التزامنا لهم وغيرهم من الموهوبين ليحققوا أحلامهم".