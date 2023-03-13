لدعم المواهب المحلية.. "مرواس" تعلن عن شراكة مع "مدل بيست" و"وال ريكوردينغز"

وتم انتقاء قائمة معلمي الخطة التعليمية بعناية، يترأسها آفروجاك، وتشيكو روز، ورانسيدو، وتشاسنر، وينضم لهم الموزع الشهير زيد نديم، الذي لحّن عددًا كبيرًا من الأغاني لفنانين مخضرمين في منطقة الخليج، وبتوجيههم، سيخوض مشاركو المخيّم تجربة فريدة من نوعها تعينهم في صنع صوتًا محلّيًا جديدًا يستمتع به العالم.