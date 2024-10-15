من أهم مواسم الأمطار عند سكان الجزيرة العربية.. "الحصيني": غدًا يبدأ دخول "الوسم"

وأشار "الحصيني" إلى أن الوسم هو النوء الذي يحل بعد سهيل مباشرةً، ويأتي بعده نوء المربعانية، وهو ليس نجماً إنما هو صفة اتصفت بها مجموعة الأيام التي تهطل فيها الأمطار؛ ومطرهُ نافع بإذن الله، ‏‎ونجومه أربعة هي: العواء، والسماك، والغفر، ثم الزبانا، مع اعتبار النجم الأول من المربعانية من الوسم، وسُميَ بذلك لأنه يسم الأرض بالاخضرار؛ ففيه تنبت الأعشاب المتنوعة والجميلة التي تصلح للرعي، وتنبت فيه الكمأة، وسيوله تجرح الأرض فيترك فيها وسومًا من قوة سيوله إذا ما قدر الله في هذه السنة أمطارًا، وبارك فيها، كذلك فيه زيادة في الليل على حساب النهار.‏‎