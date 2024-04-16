بعدما وصلت إلى "9600" ريال العام الماضي.. "السلطان": هذه أسباب زيادة أجور السعوديين في القطاع الخاص

ويضيف "السلطان" قائلًا: "هناك سبب للتغير العلمي والمهني؛ مثلًا لنفترض أن الأطباء السعوديين العامين في مستشفيات القطاع الخاص يشكلون "70%" من عدد الأطباء السعوديين في تلك المستشفيات قبل عشر سنوات، ثم لنفترض أن نسبة الأطباء العامين السعوديين انخفضت إلى "45%"، وبالمقابل زادت نسبة المتخصّصين السعوديين من "30%" إلى "55%" خلال السنوات العشر الماضية. وحيث إنه معروف أن أجور الأطباء العامين أقلّ من أجور المتخصصين، فسينتج من زيادة نسبة المتخصصين، أنّ متوسّط أجور الأطباء السعوديين في مستشفيات القطاع الخاص قد زادت خلال تلك السنوات الماضية. وطبعًا لا يتعارض ذلك مع وجود أسباب أخرى للزيادة في الأجور".