جائزة الأمير عبدالعزيز بن عياف لأنسنة المدن تختتم دورتها الثانية بتكريم 15 فائزاً في مجالاتها الأربعة

اختتمت جائزة الأمير عبدالعزيز بن عياف لأنسنة المدن دورتها الثانية بحفل مميز أُقيم في جامعة الملك سعود، بحضور نخبة من المسؤولين والأكاديميين والباحثين، يتقدمهم سمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، وسعادة الأستاذ الدكتور عبدالله بن سلمان السلمان رئيس الجامعة المكلف.
شهد الحفل إعلان أسماء 15 فائزاً وفائزة ضمن فروع الجائزة الأربعة، التي تهدف إلى تعزيز الابتكار البحثي في أنسنة المدن، وتكريم المشاريع العمرانية الإبداعية التي قدمها المشاركون. كما تم تكريم المشاركين في مبادرة استديو التصميم العمراني لأنسنة الأحياء السكنية، التي شارك فيها أكثر من 200 طالب وطالبة.
واختُتم الحفل بافتتاح المعرض المصاحب، الذي عرض أبرز أعمال الباحثين والطلاب المكرمين، ليشكل منصة تحتفي بالإبداع والتفوق في مجال أنسنة المدن. وتؤكد الجائزة دورها الرائد في دعم الأبحاث والمشاريع العمرانية المميزة، ساعيةً نحو مستقبل أكثر إنسانية وابتكاراً في تطوير المدن.