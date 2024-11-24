جائزة الأمير عبدالعزيز بن عياف لأنسنة المدن تختتم دورتها الثانية بتكريم 15 فائزاً في مجالاتها الأربعة

شهد الحفل إعلان أسماء 15 فائزاً وفائزة ضمن فروع الجائزة الأربعة، التي تهدف إلى تعزيز الابتكار البحثي في أنسنة المدن، وتكريم المشاريع العمرانية الإبداعية التي قدمها المشاركون. كما تم تكريم المشاركين في مبادرة استديو التصميم العمراني لأنسنة الأحياء السكنية، التي شارك فيها أكثر من 200 طالب وطالبة.