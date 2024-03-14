مجلس شؤون الجامعات يعتمد سياسة التدريب التعاوني لطلاب التعليم العالي

وأوضح الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات الدكتور بسام البسام، أن اعتماد سياسة التدريب التعاوني لطلاب التعليم الجامعي تم بالمواءمة والتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومؤسسات التعليم العالي من أجل تأهيل الطلاب لسوق العمل، وزيادة فرصهم الوظيفية وإكسابهم المهارات اللازمة قبل التخرج من مؤسساتهم التعليمية.