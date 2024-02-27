بعد ضبط أجهزة تغير كميات الوقود المباعة.. "الشريمي" يطالب باستخدام نظام "كباح الوقود" الياباني لمراقبة المحطات رقميًا

ويعلق "الشريمي" قائلاً: "مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلت مع الخبر البعض منهم يطالب بالتشهير بأسماء الكيانات التجارية كنوع من العقاب والبعض الآخر يطالب بشطب السجل التجاري لهذه المحطات ومنعها من ممارسة النشاط لمدة خمس سنوات. في نظري أن التلاعب في قراءة عدادات مضخات الوقود لا يعد بالأمر الصعب، وبالتالي أعتقد أن هناك كثيرًا من محطات الوقود تقوم بعمليات التزوير كونه من الأمور السهلة. السؤال المطروح: هل تنفيذ حملات التفتيش الدورية التي تقوم بها وزارة الطاقة ووزارة التجار وهيئة المواصفات والمقاييس كافية لضمان الامتثال للمعايير والجودة؟ هل مثل هذه التدابير تحد من الغش التجاري؟ هل هذا النوع من المراقبة يقلل من هذه الممارسة غير الأخلاقية من قبل بعض محطات الوقود؟".