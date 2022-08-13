"بيت حائل".. افتتحه نائب الأمير وزاره 7 آلاف بيوم واحد‎‎

وضم المهرجان الذي يمتد لمدة خمسة عشر يومًا ويستقبل زواره يوميًّا من الـ06:00 مساءً حتى الـ01:00 صباحًا، أجنحة خاصة لصناعة المباخر وخراطة المسابح وصناعة الخاتم والخناجر وربابة الدلال ونجارة الخشب وصناعة الدلال وحياكة السدو وخرز القرب وسفيف الخوص والطحن على الرحى وصناعة الصوف وخياطة الملابس القديمة والتطريز الثمودي وغزل الصوف وأشغال النسيج اليدوي وصنع المنتجات الحائلية أمام الزوّار.