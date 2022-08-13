"بيت حائل".. افتتحه نائب الأمير وزاره 7 آلاف بيوم واحد‎‎

اطَّلَعَ الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل بمتنزه أجا بارك، على محتويات فعاليات بيت حائل، بعد أن افتتحه، وتجوّل بين أجنحته المختلفة التي ضمت منتجات الحرفيين والحرفيات، وجناح محافظة عنيزة وبيت المنطقة الشرقية.
وضم المهرجان الذي يمتد لمدة خمسة عشر يومًا ويستقبل زواره يوميًّا من الـ06:00 مساءً حتى الـ01:00 صباحًا، أجنحة خاصة لصناعة المباخر وخراطة المسابح وصناعة الخاتم والخناجر وربابة الدلال ونجارة الخشب وصناعة الدلال وحياكة السدو وخرز القرب وسفيف الخوص والطحن على الرحى وصناعة الصوف وخياطة الملابس القديمة والتطريز الثمودي وغزل الصوف وأشغال النسيج اليدوي وصنع المنتجات الحائلية أمام الزوّار.
وأعلنت اللجنة المنظمة للفعاليات تجاوز أعداد الزوار حاجز السبعة آلاف زائر وزائرة في اليوم الثاني، فيما شهدت "جادة الفنان الراحل يوسف الشغدلي" التي دشنتها جمعية الثقافة والفنون بحائل؛ إقبالًا كبيرًا من الزائرين.
ويقدِّم بيت المنطقة الشرقية للزوار حرفًا يدوية وبحرية كصناعة الخوص والخباز والدياسة والقراقير وصناعة شبك الصيد والفخار والنهام وصناعة الأقفاص، كما يقدِّمُ جناحُ عنيزة حرفًا يدويةً، بالإضافة إلى مشاركة فلكلور الفنون الشعبية وفرقة الألعاب الشعبية.