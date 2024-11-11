"أمانة نجران" تُنفّذ 20918 جولة رقابية خلال شهر أكتوبر الماضي

وأوضحت الأمانة، أن الجولات الرقابية الميدانية بلغت خلال شهر أكتوبر 20918 جولة رقابية، منها 9409 جولات صحية على المطاعم والتموينات الغذائية، وصالونات الحلاقة والمخابز، إضافة إلى الأسواق التجارية والمنشآت التي تقدم الخدمات التجميلية والصحية.