معهد مسك للفنون يطلق اليوم معرضه الفني "أحاديث الحنين"

وفي هذا الصدد قالت مارني بيني، القيّم الفني للمعرض: "يسلّط معرض "أحاديث الحنين" الضوء على عالم جديد، غير المعروف للكثيرين، وذلك بسبب تواصل التكنولوجيا لانتشارها وزيادة أهمية دورها في حياتنا، لا سيما تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة. اذ يبحث المعرض على كيفية استخدام الفنانين للتكنولوجيا بالنظر إليها عبر عدسة الممارسات الإبداعية المختلفة. وبما أن الهدف من تقنية الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة هو أن تكون بمثابة محرك للبحث في كبرى الأسئلة التي ليس لها إجابات سهلة ومباشرة، فإن هذه التقنيات مذهلة فعلاً بقدرتها على لعب دور وسيط مشترك يترك أثراً في حياة الجميع".