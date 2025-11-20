"المهيني" يرصد 4 نقاط من لقاء محمد بن سلمان وترمب.. أبرزها مشروع لصناعة القرن الحادي والعشرين

المستقبل… ذكاء وعلوم وأمن

النقطة الرابعة تركز على حديث الأمير وترامب حول الذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية باعتبارهما «تنافساً حضارياً لبناء المستقبل». ويرى الكاتب أن هذا التحالف يبتعد عن الصراعات الأيديولوجية والطائفية، ويتجه نحو «التنافس الاقتصادي والعلمي المشروع».

ويختم المهيني بأن اللقاء يؤكد أن التحالف السعودي الأمريكي ليس مجرد شراكة سياسية، بل هو مشروع مستقبلي لصناعة القرن الحادي والعشرين.