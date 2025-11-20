"المهيني" يرصد 4 نقاط من لقاء محمد بن سلمان وترمب.. أبرزها مشروع لصناعة القرن الحادي والعشرين

في مقاله «أربع نقاط من لقاء محمد بن سلمان وترمب» بصحيفة الشرق الأوسط، يقدّم الإعلامي ممدوح المهيني قراءة تحليلية لأبعاد العلاقة السعودية الأمريكية من خلال لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مؤكداً أن التحالف بين البلدين ليس عابراً أو مرتبطاً بلون سياسي معين، بل هو «تحالف استراتيجي استمر لأسباب اقتصادية وسياسية، وليست عاطفية» .
التحالف أكبر من الحزبين
يشير الكاتب إلى أن العلاقات بين الرياض وواشنطن بدأت مع رئيس ديمقراطي (روزفلت) وازدهرت مع رئيس جمهوري (ريغان)، وهي اليوم في أفضل مراحلها مع رئيس جمهوري (ترامب)، مؤكداً أن «استراتيجية الرياض تقوم على المحافظة على العلاقة التاريخية، جمهورية كانت أم ديمقراطية» .
المصالح لا المجاملات
في النقطة الثانية، يرى المهيني أن السياسة تقوم على المصالح، لا على العواطف. وينقل تصريحاً مهماً لولي العهد: «نحن نستثمر ليس إرضاءً لترامب ولا لأمريكا، ولكن للبحث عن الفرص الحقيقية وليست الوهمية، لتحقيق احتياجات السعودية الاقتصادية في المستقبل». ويضيف أن لغة الأرقام هي التي تحكم هذا التحالف، لا المزايدات الإعلامية.
قوى الشر حاولت وفشلت
النقطة الثالثة تسلط الضوء على محاولة تنظيم «القاعدة» تدمير العلاقات بين البلدين من خلال أحداث 11 سبتمبر، باختيار 15 سعودياً لتأجيج الكراهية بين الغرب والعالم الإسلامي. ويقول الكاتب: «قوى الخير انتصرت على قوى الشر»، فالعلاقة تجاوزت الأزمة، و«بن لادن قُتل، والقاعدة ضعفت، والتحالف أقوى من أي وقت مضى».
المستقبل… ذكاء وعلوم وأمن
النقطة الرابعة تركز على حديث الأمير وترامب حول الذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية باعتبارهما «تنافساً حضارياً لبناء المستقبل». ويرى الكاتب أن هذا التحالف يبتعد عن الصراعات الأيديولوجية والطائفية، ويتجه نحو «التنافس الاقتصادي والعلمي المشروع».
ويختم المهيني بأن اللقاء يؤكد أن التحالف السعودي الأمريكي ليس مجرد شراكة سياسية، بل هو مشروع مستقبلي لصناعة القرن الحادي والعشرين.