من حقل الدمام إلى "الطاقة الرقمية".. السعودية تدخل مرحلة تاريخية جديدة في تحوّل الطاقة

في تقرير موسّع نشرته نشرة بتروليوم أرقس (Petroleum Argus) بعنوان «من اكتشاف حقل الدمام إلى الطاقة التي تدعم البيانات: مرحلةٌ تاريخية جديدة للطاقة في المملكة؟»، سلّطت الضوء على التحوّل الجوهري الذي تقوده المملكة العربية السعودية في قطاع الطاقة، واصفةً إياه بـ"لحظة 1938 الجديدة"، في إشارة إلى العام الذي شهد أول اكتشافٍ للنفط في حقل الدمام، معتبرةً أن المملكة تمضي اليوم نحو مرحلةٍ تاريخية تجمع بين كفاءة الإمدادات والطاقة المتجددة منخفضة التكلفة والهيدروجين النظيف، لتصبح مركزًا عالميًا للطاقة المستدامة والرقمية.