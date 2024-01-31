"تقويم التعليم": هذه مواعيد التسجيل في اختبار التحصيل الورقي للطلاب والطالبات

قالت هيئة تقويم التعليم والتدريب إن التسجيل في اختبار التحصيل الدراسي الورقي، سيتاح للطلاب يوم الاثنين الموافق 5 فبراير، وللطالبات يوم الاثنين 12 فبراير من خلال موقع المركز الوطني للقياس. https://e-services.etec.gov.sa
وأوضحت الهيئة عبر حساب العناية بالمستفيدين، أن فترة التسجيل المبكر ستنتهي يوم 6 أبريل المقبل؛ على أن تكون فترات الاختبارات من 9 مايو 2024 حتى 13 من نفس الشهر للاختبار التحصيلي الأول، ومن 23 مايو حتى 27 من نفس الشهر 2024 للثاني.
وكانت الهيئة قد كشفت على حسابها في "إكس" عن طريقة الاستعلام عن اختبار القدرات عبر موقع مركز قياس من خلال الدخول إلى موقع قياس وتسجيل الدخول إلى الموقع، ثم الذهاب إلى الصفحة الرئيسية في الملف الشخصي، واختيار أيقونة النتائج، لتظهر قائمة منسدلة بنوع الاختبار، ويتم تحديد نوع الاختبار، ثم التفاصيل لتظهر كل المعلومات وآلية حساب الدرجات.