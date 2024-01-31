"تقويم التعليم": هذه مواعيد التسجيل في اختبار التحصيل الورقي للطلاب والطالبات

وكانت الهيئة قد كشفت على حسابها في "إكس" عن طريقة الاستعلام عن اختبار القدرات عبر موقع مركز قياس من خلال الدخول إلى موقع قياس وتسجيل الدخول إلى الموقع، ثم الذهاب إلى الصفحة الرئيسية في الملف الشخصي، واختيار أيقونة النتائج، لتظهر قائمة منسدلة بنوع الاختبار، ويتم تحديد نوع الاختبار، ثم التفاصيل لتظهر كل المعلومات وآلية حساب الدرجات.