وزير التعليم يطلع على المرافق والمشاريع التنموية الجديدة بجامعة نجران

زار وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، اليوم الأحد، جامعة نجران، حيث كان في استقباله رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن الخضيري، وعدد من قيادات الجامعة.
واطّلع الوزير "البنيان" على مرافق الجامعة والمشاريع التنموية التي تضمّها، إلى جانب الاجتماع بأعضاء مجلس الجامعة، واستعراض خططها وأبرز مستهدفاتها التعليمية والبحثية خلال الفترة المقبلة.
وبدأت الزيارة بجولة داخل مبنى قاعة المؤتمرات العامة، وشاهد مسارح وقاعات المبنى التي صممت لإقامة المعارض والمؤتمرات وخدمة احتياجات الجامعة.
ويتكون المبنى من عدة قاعات ومسارح وساحات للعروض تتوفر فيها كافة الوسائل التقنية والحديثة، كما شملت الزيارة كلية طب الأسنان، حيث تجول معالي الوزير داخل عياداتها ومعاملها ومختبراتها المجهزة بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية وفقاً لمواصفات عالية الجودة.
واطلع "البنيان" على مشروع المستشفى الجديد داخل المدينة الجامعية، مطلعاً على مرافقه، كما شاهد والحضور فيلماً مرئياً عن المدينة الجامعية ومرافقها ومشاريعها، وأبرز مرافق المستشفى الجامعي الجديد الذي يسع 400 سرير.
وزارة في ختام جولته مركز المواد المتقدمة وبحوث النانو بالجامعة، واطلع على الأجهزة العلمية الحديثة التي يمتلكها المركز ودورها في خدمة الباحثين، وعدد الأبحاث التي قدمها المركز، إضافة إلى الخدمات التي تقدمها الجامعة في المجالات البحثية والمجتمعية.