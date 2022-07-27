وزارة العدل تتيح الخدمات العدلية لحاملي الإقامة المميزة عبر "ناجز"

يُذكر أن مركز الإقامة المميزة يقدم نوعين من الإقامة، هما الإقامة المميزة السنوية، والإقامة المميزة الدائمة؛ حيث يحصل حاملها على مجموعة من المزايا منها: مزاولة الأعمال التجارية وفقًا لنظام الاستثمار الأجنبي، وامتلاك العقارات السكنية، واستخدام المسارات المخصصة للمواطنين في المطارات، والإعفاء من المقابل المالي للوافدين والمرافقين، وامتلاك وسائل نقل خاصة بما يزيد على مركبتين.