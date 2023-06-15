"الربيعة" يلتقي مسؤولين بالوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية

التقى المستشارُ بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، اليوم؛ رئيسَ قسم التعاون مع العالم العربي وآسيا بالوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية فيكتوريا تور قوميث، ورئيس إدارة الدبلوماسية الإنسانية بالوكالة أليخاندرو ألفارجونزاليز لارجو، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إسبانيا عزام بن عبدالكريم القين، وذلك على هامش "المؤتمر العالمي للقاحات.. رفع مناعة الجيل" المنعقد في العاصمة الإسبانية مدريد.