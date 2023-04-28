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شاهد.. الأمطار تُفيق النائمين بالطائف وتدفع الزوار للاستمتاع وتوثيق الأجواء
فيما تتوقع "الأرصاد" استمرار الحالة المطرية على "العروس" وزيادة كميتها
تصوير: ماجد عسيري
شكّلت أمطار الصباح الغزيرة، التي هطلت اليوم الجمعة على الطائف، بهجةً وفرحًا لدى الكثير من أهالي وزوار المحافظة الذين استأنسوا بتلك الأجواء، حتى إن تلك الأمطار التي صاحبها تساقط الكثير من البرَد أفاقتهم من نومهم ودفعتهم للاستمتاع.
وتسابَق الكثير من هواة التصوير لتوثيق تلك الأجواء، كما تم تناقلها عبر الكثير من وسائل التواصل الاجتماعي، في حين تتوقع "الأرصاد" استمرار تلك الحالة المطرية على العروس "الطائف" وزيادة كمية الأمطار.