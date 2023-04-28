شاهد.. الأمطار تُفيق النائمين بالطائف وتدفع الزوار للاستمتاع وتوثيق الأجواء

شكّلت أمطار الصباح الغزيرة، التي هطلت اليوم الجمعة على الطائف، بهجةً وفرحًا لدى الكثير من أهالي وزوار المحافظة الذين استأنسوا بتلك الأجواء، حتى إن تلك الأمطار التي صاحبها تساقط الكثير من البرَد أفاقتهم من نومهم ودفعتهم للاستمتاع.