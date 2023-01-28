"العصباني" يُنقذ حياة مواطنة على متن رحلة طيران من الرياض إلى تبوك

أنقذ الدكتور عبدالرحيم خليف العصباني البلوي حياة مواطنة، تعرضت لهبوط حاد في الدورة الدموية على متن طائرة بعد نصف ساعة من إقلاعها من مطار الملك خالد بالرياض متوجهة إلى مطار الأمير سلطان بتبوك.
وفي التفاصيل، نقل العصباني الراكبة من الدرجة السياحية إلى الدرجة الأولى بعد أن كشف عن هويته لطاقم الطائرة بوصفه طبيب مخ وأعصاب، ورافقها طوال الرحلة.
وبعد نقل المواطنة جهَّز العصباني الأدوية كافة المتوافرة على الطائرة وفقًا للبروتوكولات المعتادة، وقدَّم الرعاية الطبية المناسبة للحالة، وتابع الحالة الصحية للراكبة طوال فترة الرحلة؛ ما ساعد في إنقاذ حياتها بعد أن كانت شبه فاقدة الوعي.
وعند هبوط الطائرة وصلت فِرق الطوارئ، وحينها أخبرتهم المريضة بأنها بخير، ولا تحتاج للخضوع للكشف أو العلاج.
يُذكر أن الدكتور عبدالرحيم العصباني أخصائي مخ وأعصاب، ويعمل مشرفًا على أقسام العزل والعناية المركزة في مستشفى ملبورن بأستراليا، وحاليًا في مستشفى مدينة أديليد الملكي، ووجوده في الطائرة كان لقضاء إجازة عائلية في مدينة تبوك.