"العصباني" يُنقذ حياة مواطنة على متن رحلة طيران من الرياض إلى تبوك

يُذكر أن الدكتور عبدالرحيم العصباني أخصائي مخ وأعصاب، ويعمل مشرفًا على أقسام العزل والعناية المركزة في مستشفى ملبورن بأستراليا، وحاليًا في مستشفى مدينة أديليد الملكي، ووجوده في الطائرة كان لقضاء إجازة عائلية في مدينة تبوك.