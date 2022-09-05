روى عن وفاة أخته ونبّه.. نائب "النقل": سعوديات يَقُدْن قطار الحرمين بهذا الموعد
كشف نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية الدكتور رميح الرميح، عن قصة وفاة أخته بسبب حادث مروري؛ مشيرًا إلى أنه مع بداية العام المقبل ستقود سعوديات مدربات قطار الحرمين السريع؛ لتكون السعوديات بذلك سبّاقات على مستوى العالم في هذه المهنة التي كانت حكرًا على الرجال.
وتفصيلًا قال "الرميح"، لبرنامج "في العلن" على القناة السعودية: إن "رؤية 2030 تستهدف أن تكون المملكة مركزًا لوجستيًّا عالميًّا، والشريان الحقيقي لتحقيق ذلك هو قطاع النقل والخدمات اللوجستية.
وعن آلية تحفيز وتشجيع الناس لاستخدام النقل العام، أشار إلى أن تكلفة التنقل داخل مدن المملكة ستكون معقولة جدًّا، مبينًا أن وجود شبكة تغطي المدينة تغني عن استخدام السيارة الخاصة.
وعن كيفية مواكبة قطاع النقل لتَضَاعُف عدد سكان الرياض إلى 15 مليونًا خلال السنوات القادمة؛ أوضح "الرميح" أن النقل العام هو الحل في المدن الحديثة، ونستهدف رفع نسبة استخدامه من 1- 15٪، مستشهدًا في هذا الصدد بشارع أكسفورد الذي لا يتجاوز عرضه 20 مترًا، ويتنقل فيه يوميًّا أكثر من مليون إنسان بسب النقل العام المميز.
وتحدث نائب وزير النقل عن قصة وفاة أخته بسبب حادث مروري، قائلًا: "أختي التي تصغرني مباشرة توفيت في حادث مروري طرفه شاحنة، وتركت 4 أطفال آنذاك، والألم يعصر القلب"، مشددًا في هذا الصدد على أهمية السلامة المرورية التي شهدت تحسنًا كبيرًا في السنوات الأخيرة.
وأضاف: "انخفض اليوم عدد وفيات الحوادث المرورية من 28 وفاة لكل 100 ألف، إلى 13 وفاة، ونستهدف الوصول إلى أقل من 8 وفيات لكل 100 ألف نسمة، ونحن نسير في الطريق الصحيح والوعي المروري هو الأساس، ومتفائلون بارتفاع نسبته لدى المواطنين والمقيمين".
كما كشف نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية عن مشروع "قطار الشرقية- الرياض السريع" والمشابه لمشروع قطار الحرمين من حيث المسافة وربط المدن، وقال: "ما زلنا نعمل على استكمال الدراسات التفصيلية النهائية حتى يتم طرحه".
واختتم "الرميح" يقول: "بناتنا مستقبلًا قائدات قطار الحرمين الشريفين، المعهد التقني يخرّج (قائدي قطارات، وفنيي اتصالات وإشارات وتحكم، وفنيي صيانة قاطرات وعربات)، وفي هذه السنة الْتحق بالمعهد فتيات لقيادة قطارات الحرمين السريع، ونستهدف أن تتخرج الدفعة الأولى منهن في نهاية هذا العام".