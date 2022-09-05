روى عن وفاة أخته ونبّه.. نائب "النقل": سعوديات يَقُدْن قطار الحرمين بهذا الموعد

وعن كيفية مواكبة قطاع النقل لتَضَاعُف عدد سكان الرياض إلى 15 مليونًا خلال السنوات القادمة؛ أوضح "الرميح" أن النقل العام هو الحل في المدن الحديثة، ونستهدف رفع نسبة استخدامه من 1- 15٪، مستشهدًا في هذا الصدد بشارع أكسفورد الذي لا يتجاوز عرضه 20 مترًا، ويتنقل فيه يوميًّا أكثر من مليون إنسان بسب النقل العام المميز.