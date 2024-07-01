القيادة تُعزي أمير الكويت في وفاة الشيخة "سهيره الأحمد الجابر الصباح"

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ وفاة الشيخة سهيره الأحمد الجابر الصباح -رحمها الله- وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيدة بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".