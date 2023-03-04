مستشارة أسرية: على كل زوجة أن تراعي زوجها في الطلبات خلال شهر رمضان

أكدت المستشارة الأسرية والمدربة المعتمدة عبير السعد أن شهر الخير رمضان اقترب ويجب على الزوجة أن تستعد له نفسيًا جيدًا، فهو شهر الخيرات وبعض الزوجات يجعلنه شهرًا للمشاكل بكثرة الطلبات، فاللقمة التي تقدم بمنة من الأفضل عدم تقديمها، فالرجل تكثر عليه الطلبات المالية بسبب ولائم رمضان ومن بعده العيد ومتطلباته، وكلها أشياء تزيد من أعباء الزوج المالية والنفسية.
وتمنت "السعد" من كل زوجة أن تراعي زوجها في الطلبات وتجعل البيت تحفه السكينة والهدوء والسعادة بالموجود وحسب مقدرات الزوج ، فكثير من المشاكل الزوجية تصلني بسبب كثرة الطلبات من الزوجة ومن ثم ينفجر الوضع بينهما وتكبر المشكلة وقد تذهب الزوجة بسببها إلى منزل أهلها ويتصعد الموضوع .
واختتمت "السعد" قائلة إنه "من حق أي عائلة تفرح بالجديد وبالملابس الجديدة وإدخال السرور على الزوجة والأطفال لكن الذكاء هنا متى وكيف أطلب منه؟ هل تطالبه بالأشياء وهو صائم ومتعب أم أنتظر إلى بعد الإفطار ووقت يكون هو مستعدًا نفسيًا لأي نقاش".