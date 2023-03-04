مستشارة أسرية: على كل زوجة أن تراعي زوجها في الطلبات خلال شهر رمضان

أكدت المستشارة الأسرية والمدربة المعتمدة عبير السعد أن شهر الخير رمضان اقترب ويجب على الزوجة أن تستعد له نفسيًا جيدًا، فهو شهر الخيرات وبعض الزوجات يجعلنه شهرًا للمشاكل بكثرة الطلبات، فاللقمة التي تقدم بمنة من الأفضل عدم تقديمها، فالرجل تكثر عليه الطلبات المالية بسبب ولائم رمضان ومن بعده العيد ومتطلباته، وكلها أشياء تزيد من أعباء الزوج المالية والنفسية.