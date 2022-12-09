الرئيس التونسي: التنمية في هذه المرحلة يجب أن تكون ملموسة وحقيقية

أكد فخامة الرئيس قيس سعيِّد، رئيس الجمهورية التونسية أنه لا توجد تنمية مع غياب العدالة في كل المستويات، ويجب على الجميع العمل من أجل بناء أسس جديدة.
جاء ذلك خلال مشاركة فخامته في "قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية"، التي عُقدت اليوم في الرياض.
وأوضح فخامته أن التنمية في هذه المرحلة الجديدة يجب أن تكون حقيقية وملموسة في العالم بأسره، لافتًا الانتباه إلى أن القمة تسعى إلى فتح طريق جديد في التاريخ.
وبين فخامة الرئيس قيس سعيِّد أن القمة تهدف إلى البحث عن مصطلحات ومفاهيم وأفكار جديدة ومختلفة عن تلك التي سادت ولم تؤدي إلا لمزيد من إهمال حق الشعوب في تقرير مصيرها بأنفسها وأولها حق الشعب الفلسطيني في أرضها.