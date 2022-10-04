"أبوهادي": جائزة جازان أصبحت نبراسًا يُحتذى به في تكريم المبدعين بالمملكة

وقال الدكتور "أبوهادي": إن الخطط الطموحة لأمير المنطقة ونائبه أصبحت ماثلة للعيان في مشهد حضاري تنموي يمثل تاريخ جازان التليد وحاضرها المشرق ومستقبلها الزاهر والواعد؛ لما تتمتع به من خصائص بيئية وموارد وثروات طبيعية، ومشاريع صناعية واقتصادية وسياحية عملاقة أسهمت وتسهم في دفع عجلة التنمية والتطور في المملكة، وفتح المجال أمام شباب وشابات المنطقة؛ ليكونوا رائدين في العديد من المجالات التنموية وحصولهم على الفرص الوظيفية المناسبة لهم.