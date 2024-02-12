أكثر من 7.6 مليون.. إجمالي حركة عبور المركبات بطـرق المملكة خلال أسبوع

وأوضحت هيئة الطرق في إنفوجراف على حسابها في "إكس"، أن إجمالي حركة عبور المركبات على طرق منطقة نجران تخطت 143 ألف مركبة، والحدود الشمالية 140 ألفاً وجازان 105 آلاف، ثم الباحة بأكثر من 75 ألف مركبة.