مدرسة بجازان تشجّع طلابَها على الحضور بهدايا مالية ودرّاجات هوائية

وتفصيلًا: تداول روّاد مواقع التواصل قصاصة لإعلان وضعته المدرسة الواقعة جنوب المنطقة، بيّنت فيه أنها ستمنح الطلابَ المنضبطين في الحضور من يوم الأحد 18 إلى الخميس 22 رمضان لهذا الأسبوع الذي يسبق إجازة العيد؛ جوائزَ عبارة عن دراجات هوائية، ومبالغ مالية تصل إلى 600 ريال.