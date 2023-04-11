مدرسة بجازان تشجّع طلابَها على الحضور بهدايا مالية ودرّاجات هوائية

لجأت إحدى المدارس الابتدائية في منطقة جازان إلى تشجيع طلّابها وتحفيزهم على الحضور والانضباط على مقاعد الدراسة في الأسبوع الأخير من رمضان، والذي يسبق إجازة عيد الفطر المبارك؛ بعدد من الجوائز المالية والعينية؛ ومنها دراجات هوائية.
وتفصيلًا: تداول روّاد مواقع التواصل قصاصة لإعلان وضعته المدرسة الواقعة جنوب المنطقة، بيّنت فيه أنها ستمنح الطلابَ المنضبطين في الحضور من يوم الأحد 18 إلى الخميس 22 رمضان لهذا الأسبوع الذي يسبق إجازة العيد؛ جوائزَ عبارة عن دراجات هوائية، ومبالغ مالية تصل إلى 600 ريال.
وأشاد الكثير بالمبادرة التي أطلقتها المدرسة، موضحين أنها ستكون محفّزًا ومشجّعًا، خاصة لطلاب المرحلة الابتدائية، على الحضور والانضباط على مقاعد الدراسة في آخر أسبوع.
وتتابع وزارة التعليم انتظام الدراسة في جميع المدارس الحكومية والأهلية والأجنبية بمناطق ومحافظات المملكة خلال شهر رمضان، وفق المواعيد الخاصة بالدراسة في هذا الشهر، والتي تسهم في تعزيز التحصيل العلمي للطلاب والطالبات في مختلف المراحل الدراسية.
وتُواصل الوزارةُ متابعةَ التقارير الإشرافية والزيارات الميدانية التي يقوم بها مسؤولو إدارات ومكاتب التعليم بالمناطق والمحافظات لكل المدارس؛ للتأكد من جودة أداء جميع عناصر المنظومة التعليمية وجاهزيتها، بما يساعد في تطبيق قيم العمل والانضباط في المجتمع المدرسي.
ويتم ذلك من خلال مشاركة المعلم والمشرف التربوي والمرشد الطلابي في حثّ الطلبة على الانتظام في مدارسهم خلال شهر رمضان، ومساعدة الطلاب والطالبات في تنظيم أوقاتهم والتوازن بين الصوم والحضور للدراسة، وأداء الواجبات المدرسية.