44 مئوية.. حفر الباطن تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة وأبها والباحة الأدنى

وأكّد المركز في تقريره لدرجات الحرارة العظمى اليوم، أن حفر الباطن سجلت 44 درجة مئوية، تليها المدينة المنورة والدمام والعلا ورفحاء 43 درجة، ثم مكة المكرمة وتبوك وبريدة وعرعر وسكاكا والأحساء 42 درجة مئوية، وكل من وادي الدواسر والقريات والخرج 41 مئوية.