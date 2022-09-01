44 مئوية.. حفر الباطن تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة وأبها والباحة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، لليوم الخميس، على بعض مدن المملكة.
وأكّد المركز في تقريره لدرجات الحرارة العظمى اليوم، أن حفر الباطن سجلت 44 درجة مئوية، تليها المدينة المنورة والدمام والعلا ورفحاء 43 درجة، ثم مكة المكرمة وتبوك وبريدة وعرعر وسكاكا والأحساء 42 درجة مئوية، وكل من وادي الدواسر والقريات والخرج 41 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت أبها والباحة في أدنى القائمة بـ17 درجة مئوية، ثم الطائف وبيشة 22 درجة، ونجران والقريات 23.
وسجّلت الوجه وجدة والدمام وجازان والقنفذة وينبع أعلى نسبة رطوبة 95% و90%.