"الويمني" يوجه بتشكيل فريق عمل عاجل لدراسة حالة مياه "قنا الفوارة"

ووجه "الويمني" بتشكيل فريق عمل عاجل من إدارة المياه بفرع الوزارة بمنطقة عسير، ووحدة الوزارة بقنا، لدراسة موقع المياه الفوارة في الوادي، وبسرعة إعداد تقرير مفصل عنها بالكامل، والرفع بها، وأخذ عينات وتحليلها، ودراسة الحالة الجيولوجية للموقع.