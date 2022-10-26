محليات

"الويمني" يوجه بتشكيل فريق عمل عاجل لدراسة حالة مياه "قنا الفوارة"

من أجل أخذ عينات منها وتحليلها ودراسة الحالة الجيولوجية للموقع
المياه الفوارة بوادي قنا
المياه الفوارة بوادي قنا
محمد طيران
محمد طيران

تفاعل مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، المهندس عبدالله بن حسن الويمني، مع مقطع منشور في وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن المياه الفوارة بوادي قنا بتهامة عسير.

مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير عبدالله الويمني
مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير عبدالله الويمني

ووجه "الويمني" بتشكيل فريق عمل عاجل من إدارة المياه بفرع الوزارة بمنطقة عسير، ووحدة الوزارة بقنا، لدراسة موقع المياه الفوارة في الوادي، وبسرعة إعداد تقرير مفصل عنها بالكامل، والرفع بها، وأخذ عينات وتحليلها، ودراسة الحالة الجيولوجية للموقع.

يأتي ذلك ضمن اهتمامات وزارة البيئة والمياه والزراعة، بكل ما يتعلق باختصاصاتها والتفاعل معها.‫

عسير
تهامة عسير
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المياه الفوارة
وادي قنا

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