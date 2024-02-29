باستثمارات تبلغ 800 مليون ريال.. توقيع اتفاقية لتدشين "أبيان نورث" شمال جدة

وقّعت شركة الإنماء للاستثمار ممثلة بالرئيس التنفيذي لشركة الإنماء للاستثمار مازن بن فواز بغدادي وشركة رواسي العقارية ممثلة برئيس مجلس إدارة شركة رواسي الدكتور تركي بن عبدالله اليحيى اتفاقية تدشين مشروع "أبيان نورث" لتطوير أراضٍ بشمال جدة.
وتهدف الاتفاقية إلى تطوير أرض المشروع التي تقع بشمال مدينة جدة على مساحة تتجاوز 600 ألف متر مربع، وبحجم استثمارات يصل إلى 800 مليون ريال سعودي؛ لتطوير البنية التحتية والمرافق والمسطحات الخضراء.
وأكد المهندس أحمد الشهوان الرئيس التنفيذي لشركة رواسي العقارية في حفل تدشين مشروع أبيان نورث أن شركة رواسي العقارية تسعد دومًا أن تقود وتبادر بالمشاركة في تقديم مخططات ووحدات جديدة، مساهمين من خلال ذلك لتحقيق بيئة متكاملة الخدمات وفق المعايير المطلوبة ملتزمة بذلك لخلق بيئة مريحة ومكتملة للمستفيد النهائي.
وتقدم الدكتور تركي اليحيى بالشكر للدوائر والهيئات الحكومية ووزارة الإسكان وأمانات المناطق؛ لسنّها التشريعات والأنظمة التي تسهّل وتمكّن القطاع الخاص من إتمام مهامه بكل يسر وسهولة، كما أثنى على الشراكات المميزة المستمرة مع شركة الإنماء للاستثمار.