باستثمارات تبلغ 800 مليون ريال.. توقيع اتفاقية لتدشين "أبيان نورث" شمال جدة

وأكد المهندس أحمد الشهوان الرئيس التنفيذي لشركة رواسي العقارية في حفل تدشين مشروع أبيان نورث أن شركة رواسي العقارية تسعد دومًا أن تقود وتبادر بالمشاركة في تقديم مخططات ووحدات جديدة، مساهمين من خلال ذلك لتحقيق بيئة متكاملة الخدمات وفق المعايير المطلوبة ملتزمة بذلك لخلق بيئة مريحة ومكتملة للمستفيد النهائي.