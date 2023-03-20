غروب وشروق سريع.. "المسند": بعد 15 سنة سيأتي شعبان في الخريف!

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله السند: إن اليوم هو الأخير في موسم العقارب، وغدًا يبدأ الحميمين؛ مشيرًا إلى مقولة "بعشرين آذار يتساوى الليل والنهار".
وأوضح "المسند"، عبر حسابه على "تويتر"، أنه "في السنوات الحالية يوافق دخول فصل الربيع شهر شعبان، وبعد حوالى 15 سنة قادمة سيأتي شهر شعبان في فصل الخريف".
وتابع: "مدة غروب الشمس هي الفترة التي تقع من مماس حافة الشمس السفلية للأفق حتى اختفائها"؛ مشيرًا إلى أن طول الفترة يختلف حسب دائرة العرض والفصول؛ حيث "أقصر وأسرع مدة للغروب تقع في الاعتدال الخريفي 22 سبتمبر، والربيعي 21 مارس"؛ بينما "أطول وأبطأ مدة للغروب تقع في الانقلاب الصيفي 21 يونيو والشتوي 21 ديسمبر".
وأردف: "ما يقال عن الغروب ينسحب على الشروق"، "ولأننا هذه الأيام في الاعتدال الربيعي فإن مدة الغروب والشروق تكون سريعة، هذا والله أعلم".