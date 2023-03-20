غروب وشروق سريع.. "المسند": بعد 15 سنة سيأتي شعبان في الخريف!

وتابع: "مدة غروب الشمس هي الفترة التي تقع من مماس حافة الشمس السفلية للأفق حتى اختفائها"؛ مشيرًا إلى أن طول الفترة يختلف حسب دائرة العرض والفصول؛ حيث "أقصر وأسرع مدة للغروب تقع في الاعتدال الخريفي 22 سبتمبر، والربيعي 21 مارس"؛ بينما "أطول وأبطأ مدة للغروب تقع في الانقلاب الصيفي 21 يونيو والشتوي 21 ديسمبر".