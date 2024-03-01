"متخصص" يُجري بحوثًا على "ملح القصب" بالمملكة ويسجلها في "بنك الجينات" الأمريكي

وقال الدكتور الغنيم: "زرتُ مملحة القصب، وقمت بجمع عينات من برك تبخير الماء وترسيب الملح، واستخلصت من هذه المادة الملونة، ودرستها، وتبيَّن لي أنها تجمعات لكائنات حية مجهرية وحيدة الخلية، تتكاثر في برك تبخير الملح، وتترسب ضمن طبقاته، وهي تحب النمو في البيئات شديدة الملوحة، ولا تسبب أي ضرر صحي لمتناول الملح؛ فهي تعيش طبيعيًّا في هذه البيئات شديدة الملوحة، ويمكن رصدها في أي نوع من أنواع ملح الطعام الطبيعي".