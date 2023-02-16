شاهد.. وكيلة التعليم العام تزور معرض "للمجد والعلياء" في الرياض

وتجوّلة وكيلة وزارة التعليم للتعليم العام، والمدير العام للتعليم بمنطقة الرياض، ومدير مكتب التعليم بالنسيم الدكتور زبن الحربي، والحضور؛ على أجنحة المعرض المختلفة التي شملت الرسم والتصوير التشكيلي والخزف والطباعة والتركيب والنسيج والسجاد، إضافة إلى الخط العربي والزخرفة ومجال الفن والتصوير الرقمي. كما شاهدت والحضور العرض المباشر للفن الرقمي.