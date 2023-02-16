شاهد.. وكيلة التعليم العام تزور معرض "للمجد والعلياء" في الرياض

زارت وكيلة وزارة التعليم للتعليم العام الدكتورة عهود بنت عبدالله الفارس، اليوم الخميس، المعرض الفني "للمجد والعلياء"، والذي يُنظمه مكتب التعليم بالنسيم بمعهد الأمل للصم في الرياض.
ينظّم المعرض ضمن فعاليات الاحتفاء بذكرى "يوم التأسيس"، بمشاركة قيادات الإدارة والمعلمين والمعلمات وأولياء أمور الطلاب والطالبات.
وشاركت الدكتورة عهود الفارس، الطلاب والطالبات وأسرهم الفعاليات المصاحبة للمعرض، واطلعت على إبداعات الطلبة الفنية من التعليم العام والتربية الخاصة، وأبدت إعجابها بما شاهدته من لوحات وأعمال فنية مميزة.
وتجوّلة وكيلة وزارة التعليم للتعليم العام، والمدير العام للتعليم بمنطقة الرياض، ومدير مكتب التعليم بالنسيم الدكتور زبن الحربي، والحضور؛ على أجنحة المعرض المختلفة التي شملت الرسم والتصوير التشكيلي والخزف والطباعة والتركيب والنسيج والسجاد، إضافة إلى الخط العربي والزخرفة ومجال الفن والتصوير الرقمي. كما شاهدت والحضور العرض المباشر للفن الرقمي.