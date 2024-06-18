أمانة الرياض تضبط 151 من حظائر الأغنام والمسالخ غير النظامية وتسلّم 10 من العمالة المخالفة

ضبطت أمانة منطقة الرياض خلال جولاتها الرقابية في أيام عيد الأضحى المبارك 1445هـ، (151) من حظائر الأغنام والمسالخ غير النظامية، وتسليم (10) من العمالة المخالفة، بمشاركة وزارة البيئة والمياه والزراعة، وقوة المهمات والواجبات الخاصة؛ سعيًا لتطوير وامتثال مدينة الرياض، والاستدامة البيئية والحفاظ عليها، نحو نمو وازدهار العاصمة.