"الغذاء والدواء" تستعد لموسم الحج بخطة شاملة لضمان سلامة غذاء الحجاج وأدويتهم

ويأتي ذلك انطلاقاً من الاهتمام البالغ الذي توليه المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- لخدمة ضيوف بيت الله الحرام، إذا بدأت "الغذاء والدواء" استعداداتها مبكراً لتقديم أفضل الخدمات والممارسات للقيام بالمهام الرقابية على المنتجات الخاضعة لإشرافها، إضافة إلى المشاركة في اللجان المشتركة مع الجهات الحكومية.