"إثراء" تنفرد بإمتاع زوار "كتاب الرياض" بتجربة الواقع الافتراضي عبر مكتبتها

وأوضحت رئيسة مكتبة "إثراء" منار الضويلع لـ"سبق"، أن مكتبة "إثراء" تضم 300 ألف كتاب مطبوع باللغتين العربية والإنجليزية، والمكتبة مصنفة ضمن أفضل 4 مكتبات في العالم لعام 2022م، مضيفة أن مكتبة "إثراء" تعرض أهم برامجها في معرض الرياض للكتاب، ومكتبتها الافتراضية التي تضم 30 ألف عنوان، وتعد أولى المكتبات الرقمية المتكاملة في المملكة، ويستطيع أي قارئ التسجيل فيها واستخدامها إما مقروءة أو مسموعة.