"إثراء" تنفرد بإمتاع زوار "كتاب الرياض" بتجربة الواقع الافتراضي عبر مكتبتها

ينفرد جناح مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء"، من بين كل الجهات المشاركة في معرض الرياض الدولي للكتاب، بإتاحة تجربة معايشة الواقع الافتراضي لزوار المعرض، عبر تطبيق تقنية الواقع الافتراضي في المجال الثقافي، ليستمتع زائر جناح إثراء بالقيام بزيارة تحاكي الواقع الفعلي لمكتبة إثراء في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي في مدينة الظهران، ويتجول في أقسام المكتبة ويطلع على المجالات المعرفية التي تضمها.
وأوضحت رئيسة مكتبة "إثراء" منار الضويلع لـ"سبق"، أن مكتبة "إثراء" تضم 300 ألف كتاب مطبوع باللغتين العربية والإنجليزية، والمكتبة مصنفة ضمن أفضل 4 مكتبات في العالم لعام 2022م، مضيفة أن مكتبة "إثراء" تعرض أهم برامجها في معرض الرياض للكتاب، ومكتبتها الافتراضية التي تضم 30 ألف عنوان، وتعد أولى المكتبات الرقمية المتكاملة في المملكة، ويستطيع أي قارئ التسجيل فيها واستخدامها إما مقروءة أو مسموعة.
وبيّنت أن مشاركة مكتبة "إثراء" تتضمن أيضًا تجربة الواقع الافتراضي لإتاحة الفرصة للأفراد الذين لم يزوروا مكتبة "إثراء" أن يزوروها افتراضيًّا، فيتجولون في الطوابق الأربعة للمكتبة.
وذكرت رئيسة مكتبة "إثراء" أن فرصة استعارة الكتب من المكتبة متاحة إذا حصل القارئ على عضوية "إثراء"، مشيرة إلى أن المكتبة تتيح آلاف الكتب الإلكترونية التي يستطيع القارئ تحميلها.