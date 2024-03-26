"الزكاة" تحث الأفراد على إخراج زكاتهم عبر تطبيق "زكاتي" اختياريًا

وأضاف أن الخدمة متاحة باستمرار عبر تطبيق "زكاتي" للهواتف الذكية والموقع الإلكتروني، بحيث يستطيع الأفراد حساب وإخراج الزكاة من خلال طرق الدفع الآمنة والموثوقة في البنوك، عبر خدمات سداد و"Apple Pay" ومدى، وغيرها من الطرق الآمنة التي تضمن سرعة ومرونة تنفيذ إيصال الزكاة للفئات المستحقة، مع إمكانية اختيار الفئات المستحقة من المسجلين في الضمان الاجتماعي، والتي من أبرزها، الأُسر الأشد حاجة للسكن، وأُسر المطلقات، وأُسر السجناء، وغيرها من الفئات المستحقة، مؤكدةً أن الخدمة يُشرف عليها متخصصون في فقه ومحاسبة الزكاة.