السواحة يناقش مع المديرة التنفيذية لجوجل وألفابت آفاق الاستثمار في البنية الرقمية والذكاء الاصطناعي

الاجتماع بحث سبل تمكين منظومة الابتكار وريادة الأعمال الرقمية في المملكة ودعم نقل المعرفة
‬عقد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، اجتماعًا مع الرئيسة والمديرة التنفيذية للاستثمار في شركتَي "ألفابت" و"جوجل" روث بورات، لمناقشة تعزيز الشراكة الإستراتيجية في مجالات البنية التحتية الرقمية، والاستثمارات النوعية في مراكز البيانات والحوسبة السحابية، وتوسيع التعاون في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة.

وناقش الاجتماع سبل تمكين منظومة الابتكار وريادة الأعمال الرقمية في المملكة، ودعم نقل المعرفة وبناء القدرات الوطنية في التقنيات المتقدمة، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الرقمي، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

