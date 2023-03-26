"المرور": 11 موقفًا داخليًّا وخارجيًّا لتسهيل وصول المعتمرين للحرم المكي

كشف "المرور" عبر حسابه الرسمي في "تويتر" عن تخصيص 5 مواقف خارجية، إضافة إلى ستة مواقف داخلية في العاصمة المقدسة؛ لنقل المعتمرين والزوار إلى الحرم المكي.
وبيَّن "المرور" أنه تم تهيئة (5) مواقف خارجية على مدار الساعة في مداخل العاصمة المقدسة؛ لإيقاف مركبات المعتمرين والزوار، ونقلهم عبر وسائل النقل العام إلى الحرم المكي الشريف خلال شهر رمضان المبارك، وهي: حجز الشرائع، حجز الهدا، حجز النورية، حجز جدة السريع وحجز الليث.
وقال "المرور" إنه تم توفير 6 مواقف داخلية بالعاصمة المقدسة؛ لتسهيل الوصول إلى بيت الله الحرام، هي: (موقف الجمرات، موقف الأمير متعب، موقف كدي، موقف الزاهر، موقف الرصيفة، وموقف دقم الوبر).