"المرور": 11 موقفًا داخليًّا وخارجيًّا لتسهيل وصول المعتمرين للحرم المكي

وقال "المرور" إنه تم توفير 6 مواقف داخلية بالعاصمة المقدسة؛ لتسهيل الوصول إلى بيت الله الحرام، هي: (موقف الجمرات، موقف الأمير متعب، موقف كدي، موقف الزاهر، موقف الرصيفة، وموقف دقم الوبر).